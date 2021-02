Sicilia: si dimette dalla giunta regionale l'assessore Pierobon, in pole Daniela Baglieri

«Come richiesto dal presidente ho rassegnato le mie dimissioni da assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità. Ringrazio il presidente per l’opportunità che mi ha concesso e rivolgo, a lui e a chi prenderà il mio posto, tutti gli auguri di un buon lavoro». Zaino in spalla, con poche parole e una foto sul suo profilo Facebook, il tecnico veneto, Alberto Pierobon, 60enne di Cittadella (Padova), cui era stata affidata il 28 febbraio di tre anni fa la delicata delega all’energia e ai rifiuti, rende pubbliche le sue dimissioni.

Al suo posto l’Udc dovrà indicare un altro esponente, con tutta probabilità una donna (in pole position c'è la comisana, ma messinese d'adozione Daniela Baglieri, docente dell'Ateneo peloritano) in una giunta al momento completamente al maschile. Pierobon è riconosciuto quale esperto in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e dei servizi pubblici locali compresa la tariffa. E’ stato autore di più di trecento pubblicazioni in materia di ambiente, servizi pubblici e tariffa rifiuti e di oltre dieci volumi. Tra i suoi libri «Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico».

