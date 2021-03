Aeroporti, Turano: collegamenti ferroviari per Birgi e Comiso

«La sfida dei prossimi anni sarà quella di sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione per le infrastrutture e la mobilità per creare collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso». Lo dice l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.

«La strategia della Regione - spiega Turano - mira a individuare risorse cumulative per la connessione dei due scali aeroportuali in vista soprattutto della ripresa del flusso turistico. Le Ferrovie incontreranno i vertici degli aeroporti per creare il necessario coordinamento anche perché il collega assessore Marco Falcone ha già messo in campo un’articolata proposta di piano di sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia che ha indirizzato al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini e ai vertici delle Ferrovie dello Stato che stima in circa 150 milioni di euro la somma necessaria per realizzare le connessioni con gli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso».

«Il collegamento ferroviario per l’aeroporto Vincenzo Florio imporrà anche una riflessione sul rapporto con lo scalo palermitano nell’ottica di un "hub aeroportuale diffuso" della Sicilia nord occidentale che avrebbe eroe impatto sui percorsi di ripresa dei territori» conclude l’assessore.

