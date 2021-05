Sicilia, Musumeci si ricandiderà. Razza torna in squadra?

Nello Musumeci tenterà il bis. «Nel rapporto con gli alleati continuo a credere – ha detto ieri, in un’intervista a Repubblica –, al di là della dialettica che spesso è comprensibile, qualche altra volta lo è meno. Se siedi al tavolo del governo c’è un solo modo per risolvere ogni divergenza: confrontarsi e far prevalere le ragioni dello stare insieme rispetto a quelle che potrebbero portare a dividersi. Anche perché in Sicilia, quando ci si divide, si fa solo il gioco della sinistra, che da noi è minoranza strutturale». Ed è su questa scia che arriva l’annuncio, più o meno esplicito: «Nel 2017 sono stato la sintesi di un centrodestra che non era certamente considerato vincente. È stata la prima grande vittoria in controtendenza nazionale. Oggi non sto governando da solo, siamo una squadra. Ed è una squadra che, tra mille difficoltà, sta provando a rimettere in piedi la Regione, fra tante macerie. Sento di non dover fermare questa azione e sono certo che nessuno vorrà favorire divisioni».

