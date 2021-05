Sicilia, dati “spalmati” e dimissioni. L'ex assessore Razza torna a parlare e si scusa

«Non ho avuto occasione, per la mia immediata decisione di dimettermi, di scusarmi e lo faccio adesso, per la velocità con cui mi sono espresso nell’utilizzare il termine “spalmare” riferendomi ai dati di più giorni dei deceduti. Una frase infelice. Il senso ovviamente era quello di considerare prevalente l’effettiva ripartizione del dato sull'indicazione del bollettino giornaliero». Lo ha detto, in un’intervista l’ex assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. L’avvocato catanese, si è dimesso lo scorso 30 marzo perché indagato nell’inchiesta della Procura di trapani (poi passata a Palermo) sui presunti falsi nei dati Covid che coinvolse i vertici della sanità siciliana nella bufera pure per le intercettazioni-shock. (ITALPRESS)

