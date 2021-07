Miccichè: "Sindaco di Palermo. Sì, forse in campo scendo anche io"

"Per il Comune di Palermo ci sono anche io. Non so neanche se mi va. Il quadro è in evoluzione. Bisogna aspettare". Lo dice il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in un’intervista all’edizione palermitana del quotidiano "La Repubblica".

"C'è una coalizione, non decido io. In Forza Italia ce ne sono tanti. Ad esempio? Io. Non posso? Non so nemmeno se lo voglio fare, ma ci sono - sottolinea il leader di Forza Italia in Sicilia -. Oppure Giulio Tantillo, una persona di grande capacità. Abbiamo persone adatte. Nè io nè Tantillo, però, facciamo i manifesti. Qual è la coalizione? Bella domanda". Con la destra o con Italia viva, dove già corre un suo ex sodale come Francesco Scoma? "Con Francesco ho una grande amicizia. Ma - si chiede - dovrei rinunciare a una candidatura di Forza Italia per darla a uno che ne è uscito?".

