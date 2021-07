Coronavirus, Musumeci, rivedere criteri per colore regioni

"Bisogna cambiare i criteri, bisogna tenere conto di chi sarà costretto ad andare in ospedale e non chi risulta positivo e sta a casa e non ha alcuna manifestazione particolare". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando ad Agorà questa mattina su Rai3 a proposito dei criteri per stabilire il colore delle regioni. "In Sicilia siamo la seconda regione per contagi - ha evidenziato Musumeci - ma abbiamo solo 21 ricoverati su 5milioni di abitanti. Bisogna tenere conto dell’ospedalizzazione e non del numero dei contagiati "on ha senso continuare a conteggiare chi ha avuto il virus. Non possiamo consentire che si debba richiudere, determinando un disastro che non sarebbe sanitario ma economico".

