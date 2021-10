Cateno De Luca: «Voglio fare il sindaco della Sicilia»

Cateno De Luca ha consegnato un “preavviso di sfratto” a Gianfranco Miccichè, che lo ha ritirato e pure letto. Il presidente dell’Ars, partecipando all’assemblea regionale degli amministratori locali di Sicilia vera, è stato al gioco del padrone di casa: ha indossato la cravatta con il simbolo del movimento e ha preso la grande busta con il documento, con cui è stato invitato a dichiarare, entro marzo, che quella del governo Musumeci è stata un’esperienza fallimentare: in caso contrario, lo «sfratto per finita sopportazione» diverrà “esecutivo”.

È stato questo uno dei momenti che hanno caratterizzato la “seconda puntata” della due giorni taorminese di Sicilia Vera, un’assemblea che si è facilmente trasformata in un fuoco di fila contro il governo Musumeci. Una giornata che si è chiusa con l’annuncio... annunciato di De Luca: «Io non voglio fare il presidente, voglio fare il sindaco di Sicilia, che è quello che amministra, che vive con la tensione costante di chi bussa alla porta per dire che si è rotta la rete fognaria o che manca l’acqua. Con questi schemi, se mi offrissero la presidenza direi di no». Il sindaco di Messina ha anche spiegato come procederà nei prossimi mesi: «È fondamentale costituire i nostri gruppi di liberazione, cellule organizzative, nella nostra piattaforma e sul territorio, e poi i comitati, che esprimeranno le candidature per le regionali. L’indice di gradimento che per ora è su De Luca deve essere strutturato su Sicilia vera». De Luca ha anche chiarito: «Non mi sono proposto come candidato del M5S e del Pd, anche se a loro converrebbe si rompa il quadro politico attuale. Tra l’altro io sono forse più amato a sinistra che a destra per i miei modi di fare e per le azioni che ho messo in campo come amministratore». Precisazione non casuale, vista la presenza del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, e del sottosegretario e leader regionale del M5S, Giancarlo Cancelleri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata