La Sicilia e la politica, Granata: "Musumeci e gli ideali smarriti"

On. Granata, lei ha detto che Diventerà Bellissima è diventato un “tassello del centro destra”. Cosa dovrebbe fare Musumeci, smarcarsi da Salvini e Meloni?

Io ho solo detto che Musumeci non ha motivo di sorprendersi se alcune forze politiche che 4 anni fa lo hanno sostenuto adesso giocano a logorarlo. E che trasformare “Diventerà Bellissima” da movimento civico, legalitario, sociale, attento alla cultura e alla difesa dell’ambiente in un “burocratico” tassello del centro destra, non sia stata una scelta lungimirante. Distinguerei comunque l’aperta ostilità della Lega dall’atteggiamento di Fratelli d’Italia che, al di là di qualche posizione personale, mi sembra più serio.

Adesso comincia un periodo caldo: amministrative, regionali. Secondo lei cosa vogliono i cittadini oggi?

Non sono mai stato convinto che i cittadini siciliani siano migliori della loro rappresentanza politica. Temo invece che la rispecchino. Il successo elettorale di alcuni uomini inesistenti sotto il profilo della cultura politica, esteticamente improbabili e privi di interesse per i beni comuni non rappresenta un bel segnale. Gente che passa dalla sinistra alla Lega come nulla fosse. Per questo auspico che Musumeci torni a interpretare i sogni e le speranze dei siciliani onesti e consapevoli, mettendo in secondo piano gli accordi, le alchimie e gli equilibri con alcuni personaggi. E sopratutto che non lasci campo libero a un ritorno al passato.

