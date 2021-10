Salvini: "La Lega determinante per vincere in Sicilia: conquisteremo Palermo"

In merito alle elezioni regionali in Sicilia "contiamo di essere determinanti nella vittoria del centrodestra. Ci saremo da protagonisti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, per presentare il nuovo gruppo parlamentare siciliano presieduto da Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars. «I nuovi ingressi salutati oggi sono una parte degli ingressi che ci sono e ci saranno sia a livello regionale sia nazionale. Questo non vuol dire che stiamo facendo campagna acquisti, ma che il nostro è un progetto nuovo che attrae. In Sicilia ci sono tante energie che vogliamo coinvolgere. Essere in 7 è un buon punto di partenza ma non ci accontentiamo. Mancando più di un anno alle elezioni penso che ci si debba impegnare per lavorare al massimo sul territorio»

«Chi critica, chi bisticcia e polemizza, sbaglia. L’obiettivo della Lega è unire , federare, in un centrodestra unito. Ho chiesto a Berlusconi e Meloni di incontrarci già la prossima settimana. Il centrodestra ha il dovere di essere unito e compatto per vincere prima in Sicilia e poi a livello nazionale».

«Il Centrodestra troppo litigioso e diviso non va bene: siamo qui per unire, non pretendere, non imporre. Voglio un 2022 per la Lega memorabile, epocale», ha aggiunto Salvini. «Ho chiesto a Berlusconi e Meloni di trovarci attorno a un tavolo per avere già in autunno i candidati sindaci per le amministrative della prossima primavera e per le regionali in Sicilia. La lezione di Roma e del generale astensionismo è che il centrodestra deve essere unito». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Palermo.

Vincere le comunali di Palermo

"Il centro destra ha l’obiettivo di vincere le comunali a Palermo, una città straordinaria che non merita un’amministrazione inadeguata come l’attuale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, per presentare il nuovo gruppo parlamentare siciliano presieduto da Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars. In merito all’inchiesta per falso nei bilanci in cui sono indagati il sindaco Leoluca Orlando e 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali, aggiunge: "Non commento l'indagine, ma le 800 bare al cimitero".

