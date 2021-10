Ballottaggi in Sicilia, l'accordo Pd-M5S firma il successo nei comuni più importanti

Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle vanno verso il bis del successo delle Amministrative. Il centrosinistra va verso il trionfo, infatti, nei quattro i comuni più importanti chiamati al ballottaggio. A Vittoria è quasi certo il successo di Francesco Aiello, 75 anni, deputato già ai tempi del Partito comunista e poi assessore regionale nell'era di Raffaele Lombardo: Aiello ha il 53 per cento dei consensi contro il 47 del suo avversario, Salvo Sallemi. Stando ai conteggi dei comitati elettorali il centrosinistra sarebbe avanti anche a San Cataldo, con Gioacchino Comparato, a Favara, con Antonio Palumbo, e a Lentini, con Rosario Lo Faro. “Il Pd - esulta il segretario Anthony Barbagallo - vince tutti i ballottaggi: insieme al M5S a San Cataldo con Gioacchino Comparato e a Lentini con Rosario Lo Faro, dove si ripropone l’alleanza con i 5 Stelle. Vinciamo anche a Favara in una sfida difficilissima che premia Antonio Palumbo e la sentitissima sfida di Vittoria con Francesco Aiello. Anche nei ballottaggi il Partito democratico marchia la differenza e da oggi inizia la riscossa che ci porterà verso le prossime elezioni regionali”. A Canicattì, in una delle due sfide tutte a destra, vince Vincenzo Corbo, mentre a Porto Empedocle potrebbe spuntarla Calogero Martello. A Rosolini, in una sfida meno leggibile in chiave regionale, Giovanni Di Spadola batte Tino Di Rosolini. Ad Adrano Fabio Mancuso è in vantaggio su Carmelo Pellegriti.

“C’è grande soddisfazione per i risultati elettorali di Lentini, San Cataldo, Favara che si aggiungono a quelli di Caltagirone ed Alcamo. I risultati in Sicilia, anche ai ballottaggi, sono entusiasmanti per il M5S”, esulta il Sottosegretario al MIMS Giancarlo Cancelleri. “A questa tornata elettorale il M5S concretizza un importante risultato sul territorio, anche di coalizione, e con i numerosi consiglieri comunali si radica sempre di più nel tessuto regionale. Ancora più importante è sottolineare come l’asse rafforzato fra M5S e PD stia dando un importante segnale: uomini e donne che si impegnano sul territorio con progetti e visioni credibili rappresentano una scelta per i cittadini”, continua soddisfatto il Sottosegretario.

“Un’alleanza costruita, di dialogo e di visione. Stiamo dimostrando che un centrosinistra unito vince su una destra litigiosa” conclude.

