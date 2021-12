Regione Sicilia, Miccichè attacca Musumeci: "Nessuna maggioranza in suo nome"

«Musumeci ogni giorno ci rende più difficile la sua ricandidatura. Farebbe bene a lavorare per ricomporre una maggioranza. Il sindaco di Messina, De Luca, ha detto che si candiderà alla presidenza se sarà in campo Musumeci... quindi il governatore lavori per unire il centrodestra. Nei fatti, in Sicilia in questo momento non vedo unita una maggioranza sul suo nome. «Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, leader di FI, incontrando i giornalisti per gli auguri di fine anno.

«Musumeci non facilita il confronto, ogni giorno che passa ci rende le cose più complicate. Dopo l’elezione del Capo dello Stato decideremo cosa fare. Certo - ha proseguito Miccichè - Musumeci invece di andare a cercare improbabili imprimatur fuori dalla Sicilia, dovrebbe sforzarsi di ricomporre il quadro della maggioranza qui.... Il governo Musumeci non tratta minimamente nulla con l’Assemblea, che rappresenta l’insieme dei partiti che hanno eletto il presidente della Regione e che fanno opposizione. Se non comunichi al Parlamento, agli alleati e agli oppositori è un problema di democrazia, no di rapporti tra me e Musumeci».

E sulla candidatura del fratello...

"La candidatura di Gaetano Miccichè non esiste, da parte mia è un sogno. Mai nessuno gliel'ha chiesto formalmente e mai ha dato risposta formale quindi. Per me continua a essere un sogno, ogni tanto ne parliamo. Da parte sua nessuna disponibilità fino ad oggi anche perché nessuno glielo ha mai chiesto. E' una cosa immaginaria". Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull'ipotesi che il manager di Intesa Gaetano Miccichè possa essere il candidato governatore in Sicilia.

