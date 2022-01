Green pass, Schifani (FI): "bene ordinanza Musumeci, strumento efficace ed esecutivo"

"Nell'ambito della giusta e doverosa azione del governo per contrastare la diffusione dei contagi da Covid, non possiamo condividere la decisione, illogica e irrazionale, di vietare ai cittadini privi di green pass l'utilizzo dei traghetti dalla Sicilia verso la Penisola. Ben venga, dunque, l'ordinanza del Presidente Musumeci che ripristina uno stato di normalità". Così il senatore siciliano di Forza Italia Renato Schifani. "Questo provvedimento, che si qualifica come un atto amministrativo della pubblica amministrazione, gode della provvisoria esecutività, salvo eventuale impugnativa da parte del governo, come accaduto in alcuni casi in tema di pandemia. Ci auguriamo che ciò non avvenga, perché si tratterebbe di un errore inspiegabile", conclude.

© Riproduzione riservata