Messina, il sindaco De Luca pronto a lasciare: "Musumeci rassegni le dimissioni"

“Martedì 15 febbraio sarò a Palermo ed alle 11 terrò una conferenza stampa nella Sala Rossa a Palazzo dei Normanni insieme al deputato regionale Danilo Lo Giudice e in quella sede chiederò ufficialmente al presidente Musumeci di dimostrare il suo amore per la Sicilia ed il Popolo Siciliano rassegnando le dimissioni per porre fine alla mala gestio politico amministrativa che ha contraddistinto la sua azione di Governo.”

È quanto affermato stamani dal sindaco di Messina Cateno De Luca in occasione della sua mattutina diretta facebook.

Mentre è impegnato a completare gli ultimi atti amministrativi prima di lasciare Palazzo Zanca, De Luca ha tracciato quello che dovrebbe essere il percorso da seguire per porre alla guida della Sicilia un “Sindaco” vero e autentico.

