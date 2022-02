"No" al green pass rafforzato per spostarsi nelle isole: approvato un emendamento al Senato

Nella serata di ieri è stato approvato in Senato un emendamento a prima firma di Pietro Lorefice, fortemente voluto dai parlamentari siciliani del Movimento 5 stelle, il quale stabilisce che l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico terrestri, marittimi e aerei per gli spostamenti tra la Sicilia, la Sardegna, le isole minori ed il resto del territorio italiano venga consentito ai soggetti in possesso del c.d. Green Pass Base e dunque anche a chi possieda la certificazione da test antigienico.

Non sarà più richiesto il c.d. Green Pass rafforzato. Una norma di buon senso che i cittadini delle isole tutte attendevano.

Questa giusta deroga, che entrerà in vigore con la prossima approvazione definitiva del testo alla Camera dei Deputati, è stata prevista a causa della oggettiva condizione di insularità, in considerazione del fatto che un isolano non ha alcuna possibilità di mezzi privati alternativi che consentano l’ingresso e l’uscita dalle isole.

Questa necessità era stata peraltro già evidenziata ed affrontata con ordinanze dei Presidenti di Regione che dovevano al più presto trovare una cornice in una norma primaria di sistema. La soluzione proposta coniuga la tutela della salute dei cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico con l’esigenza di garantire la continuità territoriale”, così in una nota la senatrice messinese del MoVimento 5 Stelle, Grazia D’Angelo.

