Calderone: “Noi uniti Messina? Il nome forte è Matilde Siracusano”

La candidatura di Miccichè sta creando un po’ di turbolenze, nel centrodestra e in Forza Italia.

«Non credo che ci siano problemi in Forza Italia, anzi, lo posso proprio escludere. Soprattutto sulla candidatura di Gianfranco Miccichè. C’è, piuttosto, una normalissima dialettica interna».

Beh, Renato Schifani per primo non sembra averla presa benissimo, non è stato coinvolto.

«Ha detto un’altra cosa. Per un disguido è stato invitato in ritardo, è stato un errore tecnico, non doloso. Schifani rappresenta un pezzo di storia di Forza Italia. Ma del resto lo stesso Miccichè è il coordinatore del partito, è anche lui la storia di Forza Italia in Sicilia, è il presidente del Parlamento, non vedo chi possa essere un candidato migliore. Poi è chiaro che con gli alleati bisogna ragionare, ma non vedo ostilità, tutt’altro».

Neanche tra gli assessori del governo Musumeci? Per usare un eufemismo, si è percepita quantomeno un po’ di freddezza, dopo il vostro annuncio.

«Io questa freddezza non l’ho percepita. Gli assessori nel loro comunicato dicono che Miccichè sarebbe un ottimo candidato e che comunque aspettano la parola di Tajani e Berlusconi. Bene, Miccichè dice di aver parlato proprio con Berlusconi. Ripeto, ci sono delle dialettiche importanti, perché nel nostro partito abbiamo uomini importanti. Forza Italia è al 20 per cento in Sicilia, è un partito in salute, produttivo, che lavora. Ogni giorno registriamo amministratori che vengono in Forza Italia. Con tanti deputati, assessori, può anche esserci un pensiero diverso. Ma non certo contro Miccichè».

