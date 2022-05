Sicilia, sussulto dell'Ars: varate al fotofinish le tre proposte della Finanziaria

L'Assemblea regionale, travolta dalle critiche per i ritardi sull'approvazione della manovra economica, ha avuto un sussulto varando le tre proposte che compongono la Finanziaria. Così i maxiemendamenti dell'opposizione, della maggioranza e del governo sono stati ratificati dal voto dei deputati. In mattinata anche Confindustria Sicilia aveva alzato la voce: «Un balletto indecente». Mai nella storia dell'Ars si era arrivati a maggio senza uno straccio di documento economico. E si rischiava un altro rinvio, mentre da lunedì si sarebbero bloccati anche gli stipendi. Le pressioni hanno spinto i gruppi politici a mettere un punto. Resta una manovra con poche risorse, subordinata alla trattativa con lo Stato che dovrà coprire i vuoti: centinaia di milioni che in questa fase hanno obbligato il governo regionale a un piano di tagli lineari.

