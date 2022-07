Regionali Sicilia, spunta il nome di Stefania Prestigiacomo

C'è un nome in più nel "totocandidato" per il centrodestra alla guida della Regione Sicilia, è quello dell’ex ministro di Forza Italia Stefania Prestigiacomo. A rivelarlo è il Giornale di Sicilia in edicola oggi, che riprende alcune indiscrezioni fatte dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale ha rivelato che il leader degli Azzurri sull'Isola, Micciché, punterebbe proprio sulla politica siracusana.

Non è il primo nome, quello di Prestigiacomo, ad emergere tra le file di Forza Italia come possibile candidato per Palazzo d’Orleans, che il partito di Berlusconi vorrebbe ottenere a scapito del governatore uscente Nello Musumeci. Presidente regionale che, secondo il Giornale di Sicilia, starebbe vedendo salire le proprie quotazioni di riconferma. "Non è un caso - sostiene il giornale - che Fdi è tornata a sottolineare che non le è stato proposto alcun candidato alternativo all’attuale presidente. La scommessa del presidente e della Meloni è che a questo punto l’asse a loro ostile non trovi la sintesi su un altro candidato".

