De Luca "piglia tutto". Ai delusi dalla vecchia politica dice: "Stiamo arruolando"

«A tutti coloro che sono rimasti delusi lancio un appello: andate via. Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. La questione adesso è cosa volete fare? Noi stiamo arruolando uomini e donne liberi». Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, apre a coloro che oggi non si riconoscono più nei partiti di riferimento e lancia un messaggio a sinistra.

«Ad Angelo Petralia, vicesegretario provinciale del Pd di Catania, voglio chiedere: perché continuate a sottostare alle logiche dei vecchi mammut della politica che vi stanno usando solo per fare finta opposizione? Basta pensare - aggiunge De Luca - alla vicenda Giuffrida (portavoce del presidente della Regione Nello Musumeci) e alla legge approvata con la vostra complicità per aumentarle lo stipendio».

Poi un chiaro invito di De Luca: "Lasciate il Pd, siete ancora in tempo. Non è il Pd che avevate immaginato, dove gli ideali portano alle battaglie sociali. Sono io che mi occupo dei disabili, che ho cancellato la vergogna delle baracche, che ho stabilizzato i precari. L’ho detto e lo ribadisco, ho fatto più cose io di sinistra rispetto a chi ne indossa la maglia. Lo dimostra il risultato elettorale di Messina. Perché secondo voi la maggior parte della sinistra messinese e oltre il 70% dell’elettorato 5Stelle ha votato per noi a Messina per Federico Basile e per me? Perché non si riconosce più in questi finti partiti fatti da "prostitute" politiche che vogliono solo trovare la soluzione per essere rieletti. Il momento di cambiare è adesso».

