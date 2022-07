Presidenza Regione, FdI resta isolato in Sicilia: Musumeci "scaricato" dagli alleati del centrodestra

Lo schieramento è delineato e questa volta il partito della Meloni appare isolato. Anche l'Udc scarica il governatore Musumeci e si schiera con gli altri alleati del centrodestra: "Prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente Musumeci e della sua disponibilità a non riproporre la candidatura alla presidenza della Regione se la stessa risultasse divisiva della coalizione ­ si legge in una nota firmata Forza Italia, Mpa, Udc Lega e Noi con l'Italia -. Appare evidente che occorre andare oltre ed è per questo che, come segretari regionali dei partiti presenti in Ars, siamo pronti a proporre una o più ipotesi di candidature che nascano dal territorio e che sappiano dialogare coi partiti e coi deputati dell’Ars e a coinvolgere nuove formazioni politiche e civiche. Invitiamo FdI a partecipare alla individuazione del candidato auspicabilmente condiviso da tutti".

E' il bivio del centrodestra in Sicilia. Ora Fratelli d'Italia – che aveva chiesto agli alleati di temporeggiare – dovrà scegliere se insistere sul Musumeci bis o restare sulla scia della coalizione. La crisi del governo Draghi ha rimescolato le carte. E la Meloni dovrà sacrificare il governatore siciliano sull'altare dell'unità. La stessa compattezza che potrebbe garantirle la guida della coalizione e la possibilità di salire a Palazzo Chigi da premier. Ubi maior minor cessat.

Precisazione Udc: nessun pregiudizio su nome candidato presidente

«Vedo che continuano inutili e sterili polemiche sulla presidenza della Regione. Pensavamo stamattina di avere espresso chiaramente la posizione dell’Udc che mira a rafforzare una coalizione vincente. Sono contento che sia stato raccolto l’appello del segretario Cesa e che all’inizio della prossima settimana, a Roma, si terrà un vertice di centrodestra anche per affrontare la vicenda della presidenza della Regione siciliana facendo presente che l’Udc non ha pregiudizi per nessuno». Così il segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

© Riproduzione riservata