Non solo Sicilia, Cateno De Luca annuncia: "Pronti anche per le elezioni nazionali"

«Lo scioglimento delle Camere ha inevitabilmente determinato un nuovo quadro politico all’interno del quale Sicilia Vera si inserisce con la sua strategia. L’inversione delle elezioni nazionali e regionali ci impone una reazione repentina e noi non siamo tipi che si fanno trovare impreparati. Da mesi stiamo portando avanti un progetto politico al di fuori delle coalizioni e oggi Sud chiama Nord e Sicilia Vera sono pronti a partecipare alle elezioni politiche nazionali», lo ha dichiarato Cateno De Luca, candidato alle elezioni regionali in Sicilia.

«Ovviamente questo comporta un percorso più articolato e rischioso. Avevamo già avviato le nostre interlocuzioni in ambito nazionale con il nostro leader Dino Giarrusso, adesso dobbiamo allineare le due strategie. Il momento richiede di agire con lungimiranza e coraggio. Dobbiamo potenziare l’organizzazione del neonato partito “Sud Chiama Nord”, portare avanti la nostra idea di governo e discutere in termini chiari con tutti coloro che sono già scesi in campo sostenendoci e definire la soluzione migliore per tutti e soprattutto, essere leali con gli elettori.

La lealtà nei confronti degli elettori ci impone di proporre oggi in modo anticipato - ha concluso De Luca - la strategia che avevamo già immaginato per maggio. Potremmo accettare accordi e compromessi che ci garantirebbero seggi e poltrone, ma questo minerebbe il rapporto di fiducia che mi lega al popolo di Sicilia Vera».

© Riproduzione riservata