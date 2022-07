Elezioni in Sicilia, Musumeci: "Accorpare il voto? Sento gli alleati e decido io"

«Nelle prossime ore» il presidente della Regione siciliana, conta di «ascoltare i vertici di tutti i partiti della coalizione» del suo governo. Dopo di che, spiega Nello Musumeci, assumerà «la scelta dell’eventuale accorpamento in assoluta autonomia». Lo ribadisce il presidente della Regione siciliana pronto, dopo le valutazioni e i passaggi necessari a decidere se dimettersi anticipatamente per consentire di accorpare il voto regionale a quello delle Politiche fissato per il 25 settembre.

La scadenza naturale del mandato gli consentirebbe di scegliere tra un ventaglio di date comprese tra il 9 ottobre e il 13 novembre. Ma se Musumeci volesse forzare i tempi, in direzione di un sempre più probabile Election day, in modo da godere dell’effetto trascinamento, dovrebbe dimettersi entro la prima decade di agosto. E’ probabile, però, che si attenda a questo punto una indicazione che potrebbe giungere dal tavolo nazionale del centrodestra, che dovrebbe tenersi tra martedì e mercoledì, in una sede istituzionale, probabilmente alla Camera o al Senato.

