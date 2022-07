Amata (FdI): “Potrà essere completata la strada di collegamento “Brolo Due” con la SS 113”

“Finalmente potrà essere completata la strada di collegamento “Brolo Due” con la strada statale 113”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha seguito con particolare attenzione l’iter di questo progetto per il finanziamento terminato due giorni fa con il via libera da parte della governo regionale. “Nell’ambito dell’attività di riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione – spiega Amata - sono stati finanziati interventi infrastrutturali di grande importanza per i territori, tra questi, quello di 190mila euro a favore del comune di Brolo il completamento di una strada che ha un interesse prioritario per la cittadina messinese in quanto collega la statale 113 al popoloso quartiere di Piana e di Brolo Due. Si tratta – aggiunge Amata - di un progetto fortemente sostenuto dal gruppo di Fratelli d’Italia di Brolo e che è stato sposato fin dal proprio insediamento in giunta e portato avanti dall’assessore al turismo e alla viabilità Nuccio Ricciardello che ringrazio per l’impegno nei confronti della sua comunità. All’assessore regionale infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone l’apprezzamento per l’attenzione dimostrata”, conclude. “Dopo il finanziamento che l’anno scorso come assessorato al turismo eravamo riusciti ad ottenere per il terzo campo da tennis a Brolo, richiesto dagli sportivi da circa vent’anni, siamo riusciti anche a portare a casa il completamento di un asse viario fondamentale per la città, perché come Fdi guardiamo sempre alle esigenze della collettività”, sottolinea Ricciardello.

© Riproduzione riservata