Sicilia, centrodestra: una giornata di straordinaria follia

Una giornata di straordinaria follia. Il centrodestra diventa un nido di serpenti e il vertice che avrebbe dovuto ufficializzare il nome del candidato alla guida della Regione, si trasforma in una resa dei conti senza esclusione di colpi bassi.

Sembrava che l’asse Forza Italia-Lega, spalleggiato dagli autonomisti di Lombardo e dal silenzio complice dell’Udc, avesse trovato un varco per imporre l’ex ministra di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo. Tanto che era stato lo stesso Musumeci a fare un passo indietro: «Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante».

E così i tifosi maldestri si erano premurati a intonare l’inno alla nuova “regina”, con toni apologetici e trionfanti, convinti che la Prestigiacomo avesse ormai la nomination in tasca. Poi però è arrivata la doccia gelata. Giorgia Meloni rovescia il tavolo e boccia senza appello Stefania Prestigiacomo: «Abbiamo sempre difeso l’unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane Nello Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd».

Abbiamo sempre difeso l’unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane @Nello_Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd. — Giorgia Meloni ?? ن (@GiorgiaMeloni) August 10, 2022



Un tagliafuori che sbarra la strada a Stefania Prestigiacomo e mette il centrodestra davanti al bivio: percorrere la terza via, trovando la convergenza su un altro candidato, o marciare divisi alle elezioni. Non è esclusa l’ipotesi di ripescare Musumeci. Appare invece fuorigioco l’ex ministra di Forza Italia: il veto di Giorgia Meloni non è negoziabile. Dopo un assedio durato mesi, sotto il tiro del “fuoco amico”, Nello Musumeci esce sbattendo la porta. Ma si riaffaccia alla finestra. Perché lo spettacolo (avvilente) è ancora in corso.