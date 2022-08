Luigi Genovese: Ora Sicilia converge nel Movimento per l’Autonomia

Ora Sicilia, il soggetto politico nato nell’estate nel 2019, converge all’interno del Movimento per l’Autonomia. Ad annunciarlo è Luigi Genovese, pronto a lanciare la sua candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana: "Diventa realtà quella che definisco una “sintesi naturale” con un movimento, quello fondato oltre 15 anni fa dall’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, con il quale Ora Sicilia condivide principi fondativi e una prospettiva che mira a radicare e a rafforzare la rappresentanza politica di matrice autonomista. Questa condivisione di obiettivi e ideali è risultata determinante per spingermi a far convergere Ora Sicilia all’interno della galassia autonomista di cui l’Mpa, ad oggi, è l’interprete politico con maggiore tradizione e radicamento sul territorio siciliano".

