M5Stelle: in Sicilia oltre a Conte, saranno capilista anche le messinesi Floridia e Raffa

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato online le liste di candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni del 25 settembre. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, si candida a Montecitorio come capolista in quattro regioni e cinque collegi: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

Giuseppe Conte sarà capolista alla Camera, mentre l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e l’attuale sottosegretaria e candidata alle primarie giallorosse Barbara Floridia al Senato.

Nel collegio Sicilia 1 per la Camera Valentina D’Orso in seconda posizione, dietro il deputato Davide Aiello. Fuori il deputato palermitano Adriano Varrica, primo dei candidati supplenti. Un altro deputato uscente, Aldo Penna, ben lontano dai primi quattro posti. Alla Camera Sicilia 2 capolista è l’ex sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina. Dietro a Scarpinato, al Senato nel collegio Sicilia 1 l’attuale deputata regionale Ketty Damante e l’uscente Pietro Lorefice, nonostante abbia ottenuto il record assoluto di voti (1.173).

Rimane fuori Steni Di Piazza, penalizzato dalla candidatura di Scarpinato e dalla regola dell’alternanza uomo-donna: per lui 1.171 voti alle parlamentarie. Nel collegio Sicilia 2, alle spalle di Barbara Floridia, il senatore di Scicli Giuseppe Pisani.

Una delle caselle della Circoscrizione Sicilia 1 sarà così occupata dall'ex premier, a cui seguono in lista Valentina D'Orso, Davide Aiello e Daniela Morfino nel collegio 1, mentre gli altri tasselli a disposizione nel collegio 2 sono stati assegnati a Ida Carmina, Filippo Giuseppe Perconti, Vita Martinciglio e Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone.

Nella Circoscrizione Sicilia 2 tra i candidati alla Camera spopolano quelli messinesi: la capolista del collegio 1 è, infatti, Angela Raffa, seguita da Salvatore Granata, attivista di Piraino (Me) al terzo posto a senatrice uscente messinese Grazia D'Angelo e il consigliere della III municipalità Alessandro Geraci. Negli altri collegi i candidati sono: Luciano Cantone, Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo , Carmela Scuderi (collegio 2) Filippo Scerra, Vanessa Ferreri, Eugenio Saitta e Paola Brullo (collegio 3). Tra i supplenti anche l'ex consigliere comunale messinese Andrea Argento.

Per il Senato, invece, nel collegio plurinominale Sicilia 1 il M5 Stelle schiera l'ex magistrato Roberto Scarpinato (candidato anche in Calabria) e l'ex sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, prima della lista nel Collegio Sicilia 2, seguita da Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e Federico Piccitto.

