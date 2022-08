Regionali in Sicilia, De Luca presenta il listino. "Rappresentati tutti i territori" I NOMI

«Rispetto agli altri partiti noi non abbiamo avuto problemi di listino, abbiamo messo una giovane laureata di 23 anni, due sindaci tra cui Danilo Lo Giudice, Ismaele La Vardera, l’avvocato Marzia Maniscalco di Caltanissetta e Mirko Stefio. Il listino rappresenta tutti i territori. A Palermo presentiamo tre liste forti, purtroppo la difficoltà nella raccolta delle firme non ci consente di presentare le altre due liste di testimonianza». Lo ha detto il candidato governatore per Sicilia Vera, Cateno De Luca, presentando a Palermo i candidati del listino.

«A Messina e Enna abbiamo 9 liste, nelle altre province ne abbiamo 4-5», aggiunge De Luca.

"Voto disgiunto a valanga nei nostri confronti"

«Non vedo tanto unito il centrodestra, circolano - ha aggiunto De Luca - tanti volantini che non hanno l'indicazione del presidente perché noto imbarazzo nel collegare i candidati con Renato Schifani, ma lo vedremo strada facendo». «Confido nel voto disgiunto non solo da parte del centrodestra che sarà una valanga nei nostri confronti ma - aggiunge - anche nel centrosinistra dove ci sono interlocuzioni e dove ormai stanno soffrendo la sindrome della partita. Non hanno gradito il fidanzamento e poi il divorzio col M5s per interesse di Conte capolista in Sicilia alle politiche. C'è un mondo di centrosinistra stanco di questi giochi».

