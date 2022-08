Centrodestra unito e diviso. Salvini: "Meloni in Sicilia? Non ho la sua agenda, se possibile ci vedremo"

La campagna elettorale entra nel vivo in vista delle elezioni politiche. I leader dei partiti iniziano a battere i territori e tra oggi e domani è il centrodestra a farla da padrone in Calabria e Sicilia. Attesi Salvini e Meloni in Sicilia e a Messina. Domani entrambi saranno alle 12 nella città peloritana: Salvini alla Marina del Nettuno, Meloni al mercato Vascone.

E proprio in virtù della contemporanea presenza dell'alleato, il leader della Lega ha risposto oggi a Corigliano Rossano: «Con Giorgia, visto che anche lei domani sarà in Sicilia, faremo in modo di vederci. Io, onestamente, non ho l’agenda degli altri».

"Io domani - ha aggiunto il leader della Lega - sarò a Messina, a Comiso, a Scicli, a Modica. E il giorno dopo a Gela, a Ravanusa ed a Palermo, perché é lì che mi hanno invitato. Se io e Giorgia saremo nella stessa città, troverò il modo di abbracciarla, ma io, onestamente, faccio la mia corsa in giro per l’Italia e non so dove vanno gli altri. Se saremo nella stessa città, sicuramente ci vedremo».

