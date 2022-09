Regionali in Sicilia, lo spoglio al via lunedì alle 14. Manca solo l'ufficialità

Spoglio ‘spezzato’ per le prossime elezioni del 25 settembre in Sicilia. Prima conosceremo l’esito della tornata nazionale e dopo diverse ore quello delle regionali. Sembra questo l’orientamento della regione siciliana in vista dell’election day di fine mese. Come già successo nelle recenti elezioni amministrative da Palermo arriva l’indicazione di sospendere lo spoglio nei seggi dell’Isola subito dopo la fine della verifica delle schede di Camera e Senato. Le operazioni riprenderanno alle 14 con le regionali, i cui risultati evidentemente si conosceranno solo nella tarda notte di lunedì. La sospensione si rende necessaria per non appesantire oltremodo il lavoro nei seggi ed evitare dunque una lunghissima maratona elettorale. Dalla regione si attende solo l’ufficializzazione dello scrutinio per le regionali posticipato alle 14.

