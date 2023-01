Ars, Miccichè rinuncia a deroga. Non ha più il nome del partito: va al Misto?

Nonostante sia al comando di Forza Italia in Sicilia anche se in rotta con un pezzo del gruppo dirigente e soprattutto col governatore Renato Schifani, Gianfranco Miccichè all’Assemblea regionale siciliana non ha più il nome del partito.

E’ l’effetto del ritiro della richiesta di deroga formalizzata stamani con una lettera trasmessa all’Ufficio di Presidenza che proprio oggi doveva votare per mantenere o meno il gruppo di Forza Italia con tre parlamentari, uno in meno del numero minimo previsto dal regolamento parlamentare (art.23) per la costituzione dei gruppi. Al momento dunque Miccichè dovrebbe andare al gruppo Misto.

© Riproduzione riservata