Lega, Germanà commissario provinciale: "Priorità Ponte sullo Stretto"

Prosegue a ritmo serrato il percorso di riorganizzazione e radicamento territoriale della Lega anche nella regione Sicilia. Giovedì 12 gennaio, durante una riunione a Palermo, il segretario federale, vicepremier e ministro Matteo Salvini, ha nominato commissario provinciale il neo senatore Nino Germanà, conferendogli ampio mandato organizzativo sul territorio.

“Ringrazio il vicepremier Salvini per la fiducia accordata, che arriva in un momento particolare per il nostro territorio. Messina e, più in generale, l’’Area dello Stretto’, nonostante rappresentino uno dei crocevia più importanti d’Europa, da tempo sembrano dimenticati nei vari processi di infrastrutturazione. Coesione sociale e crescita economica passano obbligatoriamente attraverso lo sviluppo integrato delle reti infrastrutturali, dei trasporti e dei servizi, quali fattori imprescindibili per garantire l’accessibilità al territorio e la crescita sia sociale che economica. Solo partendo da queste basi – dichiara il senatore Nino Germanà – si potranno consolidare relazioni commerciali tra le imprese con collegamenti rapidi e sostenibili nei loro costi, migliorando la flessibilità del mercato del lavoro e creando nuove opportunità culturali, formative e lavorative per i cittadini. Finalmente Messina, con propri rappresentanti eletti, potrà far valere le sue ragioni – prosegue Germanà –. Obiettivo che seguirò anche nel mio ruolo di segretario della commissione Ambiente e Lavori pubblici, interfacciandomi costantemente con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, cui primo punto programmatico è stato, da subito, la ripresa del percorso di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Segnale, questo, che di certo non può passare inosservato. Insieme agli altri esponenti provinciali della Lega e, soprattutto, con l’on. regionale e presidente della commissione Sanità Pippo Laccoto, nei prossimi giorni avvieremo una serie di incontri tematici con le forze sociali e produttive del territorio per condividere un “programma strategico di sviluppo”, completo di cronoprogramma, che sottoporremo all’attenzione dei Governi nazionale e regionale. E con questi propositi, in soli quattro giorni - conclude il neo commissario – abbiamo già raccolto in provincia di messina l’adesione convinta di altri 71 amministratori tra sindaci, assessori e consiglieri che testimonia lo spirito della Lega, partito in crescita, aperto e inclusivo”.

