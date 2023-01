Marsala, il sindaco Grillo azzera la Giunta: "Pronto un gruppo più motivato"

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha azzerato la giunta municipale. Nei prossimi giorni, spiega una nota del Comune, presenterà la nuova compagine amministrativa.

"Dopo due anni - dice il primo cittadino - superata la scadenza delle regionali, ritengo utile azzerare la giunta per poter meglio riprogrammare e dare nuovo impulso all’attività amministrativa dei prossimi tre anni. Sono stati due anni alquanto complessi nei quali siamo stati impegnati ad affrontare le incertezze causate dall’emergenza covid19 e a mettere ordine.

Ringrazio tutti i componenti della giunta e della maggioranza per il lavoro svolto a servizio della città in un periodo così difficile. La mia scelta di azzerare l’esecutivo è venuta dopo un’attenta riflessione. Oggi siamo al giro di boa e, ascoltate le istanze che provengono dai cittadini, siamo pronti a ripartire con un gruppo ancor più coeso, motivato e attrezzato per dare nuovo impulso alla ripartenza della nostra città». Già da qualche mese, circolavano indiscrezioni di richieste da parte di alcuni partiti della maggioranza (centrodestra) di un "rimpasto» per consentire nuovi ingressi nel governo della città.

