Finanziaria Regione Siciliana: c'è il sostegno di Cateno De Luca

Al via all’Assemblea regionale siciliana l’esame della manovra regionale. Ad aprire la seduta, presieduta dalla vice presidente Luisa Lantieri, il presidente della commissione Bilancio, Dario Daidone, con la relazione e a seguire la discussione generale sul disegno di legge del bilancio della Regione e il bilancio interno dell’Ars. L’obiettivo è di approvare oggi i documenti contabili e passare così domani all’esame dei 127 articoli che compongono il ddl stabilità per arrivare al voto finale entro giovedì prossimo. Un percorso non privo di ostacoli a causa della pioggia di emendamenti, circa un migliaio, presentati in seconda commissione. Per il governo è presente a Sala d’Ercole l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

Il sostegno di De Luca

«La voglio ringraziare per la disponibilità che ha dato all’intera commissione - ha detto il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, rivolgendosi in Aula all’assessore - rispetto a una sfida che mi auguro sia soltanto la premessa di un percorso che consentirà a questa regione di battere un record che potremo sbandierare ovunque: approvare bilancio e legge di stabilità quasi nei termini di legge. Quando si è fuori dalla Sicilia non esiste maggioranza o opposizione, ma siamo tutti siciliani - ha aggiunto - e io pretendo una regione con le carte in regola». «Come Pd nutriamo forte preoccupazione perchè questa manovra è priva di strategie e idee - ha detto il capogruppo del Pd Michele Catanzaro - in questa manovra abbiamo dato il nostro contributo con diversi emendamenti a tutela delle fasce fragili, a sostegno degli enti locali e del territorio. La nostra regione è carente di infrastrutture, c'è una allarmante condizione della sanità siciliana afflitta da gravi carenze ma - ha ribadito - non c'è traccia di quelle riforme epocali di cui proprio lei assessore Falcone invocava la necessità nella precedente legislatura».

