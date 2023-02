Regione Siciliana, c'è l'ok dell'Ars per il bilancio da 133,5 mln di euro

Via libera da Sala d’Ercole al bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana che fa registrare una lieve riduzione. La dotazione annuale a carico del bilancio per il 2023 ammonta ad 133,5 milioni (cassa e competenza), inferiore di 500 mila euro rispetto al 2022 e di 2,5 milioni di euro rispetto al 2021. In tal modo «l'Assemblea nel rispetto delle sue prerogative costituzionali - si legge nella relazione al bilancio del collegio dei questori - dà attuazione all’Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021», che tra le misure di contenimento della spesa previste, include anche «la progressiva riduzione dei trasferimenti all’Ars che si inserisce nel percorso virtuoso di riduzione delle spese dell’istituzione parlamentare regionale iniziato con l’esercizio finanziario 2013». In Aula presente il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Marco Falcone.

