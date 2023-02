Amministrative in Sicilia, si gioca d’anticipo: al voto 14-15 maggio

«Sì, possiamo anticipare di due settimane le Amministrative. Attendo di avere certezza della data che sceglierà il governo nazionale, poi porterò in giunta la proposta di allineare la Sicilia al resto del Paese»: Renato Schifani rompe gli indugi a conferma che il governo regionale sta per correggere la data delle elezioni, già fissata per il 28 e il 29 maggio, portandola al 14 e 15.

Il presidente ci riflette da giorni: «È un fatto di immagine. Se Roma punta su una data vicina alla nostra non vedo perché noi dovremmo distinguerci. La spesa sarebbe invariata».

Il governo Meloni dovrebbe sciogliere entro fine settimana la riserva. Ma l’orientamento, abbastanza noto nei palazzi della politica, è di convocare i comizi per il 14 e 15 maggio. La Regione ha fissato appena il 2 febbraio scorso le elezioni in 129 Comuni per il 28 e 29 maggio. Una scelta che era nata dalla necessità di dribblare alcuni ponti per non alimentare l’astensionismo. Ma ora Schifani vuole inserire il turno in Sicilia nel filone nazionale. Anche se l’assessore agli Enti Locali, il democristiano Andrea Messina, vede qualche difficoltà: «Se ne parla, ma è una mossa non priva di ostacoli. A cominciare dal fatto che dovremmo fare in fretta una nuova delibera perché tutti i termini per le candidature verrebbero anticipati».

E questo è probabilmente il motivo principale dei dubbi che nutre anche Fratelli d’Italia. Il partito di maggioranza ha in ballo la questione della scelta del candidato a Catania: intende piazzare un proprio uomo, forte del fatto che ha il sindaco uscente (il non ricandidabile Salvo Pogliese). Ma in Fratelli d’Italia non c’è unità sul nome da proporre: l’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è spinto da un’ala del partito (quella che fa capo a Musumeci e anche a Manlio Messina). Pogliese vorrebbe lanciare un suo fedelissimo, l’assessore uscente Sergio Parisi. Di contro la Lega ha da mesi il nome pronto: è quello di Valeria Sudano, parlamentare nazionale e compagna del vice presidente della Regione Luca Sammartino.

Le frizioni interne a Fratelli d’Italia stanno dando un vantaggio alla Sudano. Il partito della Meloni quindi non trarrebbe benefici da un anticipo delle elezioni e delle relative scadenze per le alleanze. E per questo motivo il segretario regionale Giampiero Cannella, contrario a modificare la data già scelta, si muove in questa fase con diplomazia: «Non ci è stato ancora proposto di anticipare la data delle elezioni. E quindi non ci abbiamo neanche riflettuto. Vedremo...».

Contemporaneamente a quello della scelta della data delle elezioni nella maggioranza si sta aprendo un secondo fronte. All’Ars Dc e Fratelli d’Italia hanno portato avanti un disegno di legge che permette ai sindaci uscenti di avere non solo un secondo ma anche un terzo mandato nei Comuni fino a 15 mila abitanti. Schifani, letta la norma approvata in commissione, ha storto il naso. Gli uffici di Palazzo d’Orleans hanno fatto un approfondimento e concluso che la norma in via di approvazione all’Ars sarebbe incostituzionale. Ci sono numerose sentenze della Consulta che in materia di elettorato passivo (quindi di candidabilità) impongono di non introdurre differenze rispetto alle regole nazionali. E poiché nel resto d’Italia il terzo mandato è possibile solo nei Comuni con meno di 5 mila abitanti Palazzo d’Orleans è intenzionato a bloccare il progetto sponsorizzato da FdI e Dc.

