Un posto all'Ars, respinto il ricorso di Genovese contro Laccoto: pronto l'appello al Cga

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima), con sentenza emessa oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’ex deputato regionale Luigi Genovese con il quale si chiedeva l’attribuzione del seggio all’Assemblea regionale siciliana, nel collegio provinciale di Messina, a danno della lista Prima l’Italia -Lega per Salvini premier che ha eletto Pippo Laccoto. I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale” si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo parlamentare della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Secondo i legali di Genovese, Marcello Scurria e Francesca Andò "è stata richiamata una giurisprudenza ormai superata, le evidenti incongruenze contenute in numerosi verbali sono soltanto formali e, comunque, meri errori. Non condividiamo le motivazioni del TAR e, pertanto, proporremo appello al CGA"

I ricorrenti sostengono che il conteggio reale fosse di cento voti in più a favore della lista Popolari e Autonomisti, quelli che consentirebbero di far scattare il seggio a discapito della lista Prima l'Italia-Lega.

© Riproduzione riservata