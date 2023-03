Forza Italia in Sicilia: termina l'era Miccichè. Caruso nominato commissario del partito

Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato come nuovo Commissario regionale di Forza Italia per la Sicilia il dottor Marcello Caruso, già Responsabile regionale Enti locali e Coordinatore provinciale di Forza Italia a Palermo. Lo rende noto il partito azzurro.

«Desidero ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ripone nei miei confronti nel conferirmi il prestigioso incarico di commissario straordinario di Forza Italia in Sicilia. Mi metterò subito al lavoro con spirito di servizio nel segno dell’unità e della coesione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali». Lo dice in una nota Marcello Caruso, appresa la notizia della nomina a neocommissario di Forza Italia in Sicilia.

