Ponte Stretto, Germanà (Lega): al via iter Senato, al lavoro per accelerare

“Al via, in commissione Lavori pubblici al Senato, l’iter per il dl Ponte. Un’opera strategica per la Sicilia, la Calabria e tutto il Mezzogiorno, un collegamento stabile con il resto del Paese. Grazie alla concretezza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si passa finalmente dalla politica del ‘No’ a quella dei fatti. Adesso, al lavoro per accelerare e favorire mobilità, turismo ed economia all’Italia”.

Così in una nota Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega al Senato, relatore del dl Ponte appena incardinato in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama.

