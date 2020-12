Covid: 894 i nuovi casi positivi in Sicilia, 22 i decessi

Sono 894 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.216 tamponi eseguiti. I decessi sono 22 e portano il totale a 2.203. Con i nuovi casi, sono a 33.492 gli attuali positivi (con un decremento di 411 casi rispetto a ieri). Di questi, sono ricoverati 1.235 siciliani (32 in più rispetto al dato complessivo delle 24 ore precedenti), 1.059 dei quali in regime ordinario (27 in meno di ieri) e 176 in terapia intensiva (5 in meno sempre rispetto a ieri). I guariti sono 1283. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola, Catania conta un +285, Palermo 150, Messina 199, Ragusa 21, Trapani 42, Siracusa 72, Agrigento 36, Caltanissetta 48, Enna 41.

© Riproduzione riservata