Agrigento, domani apre il centro Hub alla presenza di Razza

Si apre domani il centro Hub vaccinale di Agrigento allestito al palacongressi del Villaggio Mosè. Alle ore 12 è prevista la presentazione alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Da domani mattina saranno dunque somministrate le prime vaccinazioni antiCovid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalità previste. La struttura, allestita in tempi brevi dalla Protezione civile regionale, è la settima che entra in funzione in Sicilia e va ad aggiungersi a quelle già operative di Ragusa (che si inaugura oggi), Palermo, Catania,

Siracusa, Messina e Caltanissetta. A seguire la prossima settimana l’apertura dell’Hub di Trapani.

