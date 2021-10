Vaccini: terze dosi, in Sicilia al via la prenotazione per gli over 60

Vaccini: terze dosi, in Sicilia al via la prenotazione per gli over 60

ANTI COVID

Da oggi in Sicilia è possibile, per gli over 60, vaccinarsi con la terza dose, purché siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda