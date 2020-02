Alberto Urso, il tenore messinese spiega il brano in gara: "Il sole ad est è mia nonna"

«In tanti mi avete chiesto il significato del brano che porterò a Sanremo. Il sole ad est è un rifugio sicuro, un punto di riferimento, uno scoglio a cui aggrapparsi anche nei momenti più duri». Alberto Urso pubblica sui suoi profili social una foto da piccolo insieme a sua nonna Rosetta e spiega il vero significato della canzone che porterà al festival.

«Il mio sole ad est è mia nonna. Sento la sua presenza in ogni cosa che faccio e la porto sempre con me. Spero che questa canzone emozioni voi quanto me tutte le volte che la canto. Manca pochissimo e sarà anche vostra».

