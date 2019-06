“Gos Award 2019”, medico messinese vince il premio per la miglior pubblicazione scientifica

Si è aggiudicato il "Gos Award 2019" per la migliore pubblicazione scientifica come primo autore del 2018. E' il messinese Giovanni Cammaroto, dirigente medico dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, classe 1987.

Il giovane ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia a Messina e si è laureato nel 2011 con il massimo dei voti e la lode accademica. Poi la scuola di specializzazione in otorinolarongoiatria, E l'interesse maturato sui disturbi respiratori del sonno, tra cui apnee notturne, su cui ha incentrato la sua pubblicazione.

In particolare, lo studio ha dimostrato che l'anatomia statica della lingua influenza solo in parte il risultato della chirurgia trans-orale con robot Da Vinci, tecnica introdotta nel 2009 dal professor Vicini per il trattamento delle apnee notturne.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

