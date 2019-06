Da Messina al Perù, fino alla Cina: Sabrina e Simona le dee dell'arpa

Simona e Sabrina Palazzolo sono giovanissime, ma hanno già calcato diversi palchi, nazionali e internazionali, spostandosi dalla Sicilia al Sud America.

«Siamo nate in una casa in cui si respirava l'amore per la musica», hanno raccontato. «I nostri genitori all'inizio avevano pensato di farci studiare il pianoforte ma noi eravamo attirate dall'arpa. Così abbiamo iniziato a fare le prime lezioni con mamma. Avevamo 8 anni».

Dopo pochissimo tempo i primi concorsi e diversi premi. E poi hanno spiccato il volo, tenendo concerti in Perù, nella capitale Lima, e a San Miguel de el Faique. E sono state scelte come arpiste per una tournèe in Cina presso il Tianjin Grand Theatre e l'Harbin Grand Theatre.

