Messina, l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling incontra i giovani

L’ambasciatore della Repubblica federale di Germania Viktor Elbling in Italia Viktor Elbling sarà domani pomeriggio a Messina nell’ambito dei suoi incontri dal titolo “Un caffè con l’ambasciatore”, finalizzati alla conoscenza e al dibattito intorno alla politiche europee ed alle loro opportunità d’unione.

L’appuntamento, promosso dalla fondazione Bonino Pulejo, si terrà dalle 18.30 alle 20 presso l’auditorium della Gazzetta del Sud. Interverrà il direttore editoriale Lino Morgante.

Spirito degli incontri che stanno portando l’ambasciatore in giro per lo Stivale, è la promozione di una cultura europea che possa essere largamente condivisa dai giovani e dalle future generazioni.

L’ambasciatore, che è molto legato alla Sicilia per la sua passione verso l’archeologia, oltre che per la sua origine in parte italiana, ama il confronto con i giovani ed è anche molto attento a diffondere il suo pensiero attraverso i social.

