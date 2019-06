Messina, l'ambasciatore tedesco oggi alla “Gazzetta”

L'itinerario siciliano dell'ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Viktor Elbling, fa tappa a Messina (ieri a Palermo, domani a Catania).

L'obiettivo è aprire il confronto sul valore dell'Europa, uscendo un po' dai canoni ingessati dei protocolli e privilegiando un rapporto diretto con i cittadini. Non a caso la formula si condensa nel titolo “Un caffè con l'ambasciatore”.

Viktor Elbling sta percorrendo l'Italia per esaltare la radice popolare dell'Europa, intesa come integrazione di cittadini e culture. E in questa direzione l'obiettivo è rappresentare i valori comuni, ma anche ascoltare dubbi e riflessioni, soprattutto dei giovani. Oggi l'appuntamento (dalle 18.30 alle 20) è nell'auditorium della Fondazione Bonino Pulejo (mediapartner La Gazzetta del Sud). Dopo il saluto istituzionale di Lino Morgante, presidente della Fondazione Bonino-Pulejo che ha promosso l'incontro, sarà la giornalista della Rai, Giovanna Cucè a coordinare l'incontro che si snoderà attraverso i temi che animano il dibattito in Europa, dall'ondata sovranista all'immigrazione, dai rigurgiti di estrema destra alla coscienza ambientalista che proprio in Germania ha trovato nuova linfa.

L'evento è aperto, ingresso libero con la presentazione dell'invito che può essere ritirato all'Agenzia Lisciotto dopo essersi accreditati. Dalle 18.30 alle 20 nell'auditorium della Fondazione Bonino-Pulejo

