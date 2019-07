A Messina "Festa sotto le stelle", l'evento per celebrare chi si prende cura dei poveri

"Il povero non va mai in ferie, ha sempre bisogno d’aiuto" hanno detto i rappresentanti della Onlus 'Terra di Gesù' questa mattina alla conferenza stampa per l’evento 'Festa sotto le stelle' che si terrà il 7 luglio alle ore 20 all’Oasi Madonna del sorriso.

Sarà una vera e propria festa, arrivata alla sua quinta edizione, per celebrare tutti i volontari, medici e non, che silenziosamente operano per fare del bene nei confronti di quelle fasce di popolazione spesso dimenticate dai più. Durante la cerimonia si terrà anche la premiazione medico di carità del 2019.

