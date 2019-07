A nuoto fra le Eolie per la salvaguardia dell'ambiente

A nuoto da Alicudi a Filicudi, un percorso di nove miglia portato a termine in sei ore. L’impresa è stata compiuta da Stefano Salvatori, di Roma, atleta pallanuotista e documentarista di «Geo&Geo».

Si è trattato della prima tappa del progetto «Traversata delle Eolie a nuoto: sulla rotta delle tartarughe», portata avanti da Monica Blasi, presidente dell’associazione «Filicudi Wildlife Conservation».

Prevede di percorrere a nuoto, in solitaria, la rotta che collega le 7 isole dell’arcipelgo delle Eolie. «La traversata tra le isole - spiega la biologa romana - verrà effettuata in diverse tappe in occasione di periodi interamente dedicati al mare e alla promozione della sua salvaguardia. In particolare ogni impresa a nuoto sarà accompagnata da eventi culturali e di divulgazione ambientale aperti a tutti sulle diverse isole».

Al termine dell’impresa è stato rilasciato un esemplare di Caretta caretta curato presso il Pronto Soccorso Tartarughe Marine di Filicudi.

