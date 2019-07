Studio e ricerca applicati al talento, il chirurgo messinese premiato a Helsinki

A Helsinki ha ricevuto il premio “Euraps/Aaps fellowship 2019 award” in occasione dell'European association of plastic surgeons, convegno di Chirurgia plastica impegnato a promuovere e stimolare la ricerca scientifica. Il trentunenne Mauro Barone, chirurgo messinese, specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, non brilla solo per questo premio, ma per la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti.

Talento che si vedeva già tra i banchi di scuola, come testimonia la maturità superata con il massimo dei voti e la menzione. Ora sta facendo un dottorato di ricerca in Scienze biomediche integrate e Bioetica all'Università Campus bio-medico di Roma, ma non ha mai perso il legame con la sua città.

