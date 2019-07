Tumori peritoneali, Messina premiata: il Policlinico è un centro di eccellenza

“Centro di riferimento Sico per la Cura dei tumori peritoneali”. È il riconoscimento conferito al prof. Antonio Macrì, responsabile del Programma interdipartimentale per la cura dei tumori peritoneali e dei sarcomi dei tessuti molli del Policlinico “G. Martino” di Messina, dalla Società italiana di Chirurgia oncologica (Sico), una tra le più importanti organizzazioni nazionali nel campo della cura dei tumori, affiliata alla European Society of surgical oncology (Esso).

Entusiasta il professor Antonio Macrì: "L'aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento da una Società così importante mi inorgoglisce molto, mi ripaga dei tanti sacrifici e mi spinge a continuare a rivolgere il mio impegno verso il trattamento dei tumori peritoneali".

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE