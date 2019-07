Greta Thunberg: quando non si è mai troppo piccoli per fare la differenza

Greta Thunberg è una giovanissima attivista svedese che si batte per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma. Nonostante i suoi soli sedici anni, negli ultimi mesi Greta ha dimostrato un’insolita consapevolezza, intraprendenza e determinazione: una questione le sta particolarmente a cuore, il riscaldamento globale, per questo sciopera e manifesta settimana dopo settimana, senza dare segni di cedimento. Ma la sua storia, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, è cominciata ben prima di quel fatidico giorno d’estate in cui ha deciso di sedersi davanti al Parlamento svedese con un cartello che recitava: “Sciopero della scuola per il clima”.

La citazione che ci ha particolarmente colpito e ci ha fatto riflettere è : "Non sei mai troppo piccola per fare la differenza".

Con questa frase ci vuol far riflettere su quanto sia importante il nostro pianeta, dagli aspetti più piccoli a quelli più grandi, facendoci capire che con piccoli gesti potremmo cambiare in meglio il nostro pianeta. Greta ha lottato molto per portare avanti il suo progetto e farsi ascoltare dal mondo, e noi siamo tenuti a sostenerla, aiutarla a raggiungere al meglio i suoi obiettivi.

Maria Assunta Alessi, Sofia Scarfì, Teresa Borgosano, Martina Pisacane, Fabiana Calabrò.

